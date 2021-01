Emirates przetestują IATA Travel Pass

IATA Travel Pass to aplikacja mobilna, która ma ułatwić pasażerom planowanie podróży zgodnie z wymogami dotyczącymi testów i szczepień przeciwko covidovi-19 – wyjaśnia biuro prasowe Emirates w komunikacie. Z jej pomocą pasażerowie Emirates będą mogli sprawdzić, czy ich test lub szczepienie spełniają wymogi obowiązujące w miejscu, do którego się udają, a także udostępniać świadectwa badań i szczepień władzom i liniom lotniczym. Nowa aplikacja pozwoli również cyfrowo i bezproblemowo zarządzać dokumentami potrzebnymi podczas podróży – czytamy w komunikacie.

– Podróże międzynarodowe są bezpieczne, jednak w związku z globalną pandemią obowiązują nowe protokoły i wymagania dotyczące przemieszczania się. Pracowaliśmy z IATA nad innowacyjnym rozwiązaniem, które ułatwi podróżowanie w taki sposób, że informacje wymagane przez kraje i ich rządy będą w bezpieczny sposób przesyłane cyfrowo do systemów lotniczych. Zapewni ono lepszą obsługę klienta i wygodę podróżnych – mówi dyrektor operacyjny Emirates Adel Al Redha, cytowany w komunikacie.

– Dzięki szerokiej bazie klientów i globalnej siatce połączeń Emirates jako partner wniesie nieoceniony wkład w ulepszenie programu Travel Pass. To pierwszy krok do uczynienia podróży międzynarodowych w czasie pandemii tak wygodnymi, jak to tylko możliwe. Dzięki narzędziu podróżni mają pewność, że spełniają wszystkie wymagania danego kraju dotyczące covidu-19. Wraz z ponownym otwarciem granic przepustka IATA Travel Pass będzie dalej ulepszana. Klienci Emirates będą jednymi z pierwszych, którzy będą korzystać z tych usług – dodaje wiceprezes Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA, odpowiedzialny za porty lotnicze, ruch pasażerski, cargo i bezpieczeństwo, Nick Careen.