Linie lotnicze Emirates szczepią swoich pracowników

Według danych firmy badawczej z Oksfordu Our World in Data Zjednoczone Emiraty Arabskie zajmują drugie miejsce na świecie pod względem liczby szczepień. Od wprowadzenia szczepionek w grudniu 2020 roku w ZEA zaszczepiono ponad 1,9 miliona osób, co odpowiada 19,04 dawki na 100 mieszkańców. ZEA są na dobrej drodze do zaszczepienia ponad 50 procent populacji przed końcem marca.