Ryanair: Przez lockdown na Wyspach stracimy miliony pasażerów

Ryanair zapowiedział w cytowanym przez agencję Reuters oświadczeniu, że znacznie ograniczy rozkłady lotów z i do Wielkiej Brytanii i Irlandii od 21 stycznia aż do zniesienia „drakońskich ograniczeń podróży”. Nazwał je „niewytłumaczalnymi i nieskutecznymi” i wezwał rządy obu państw do przyspieszenia szczepień.

Wprowadzone we środę przepisy pozwalają utrzymać blokadę Wielkiej Brytanii aż do marca, choć premier Boris Johnson „nie spodziewa się, że pełen lockdown potrwa tak długo”. Tego samego dnia irlandzki rząd ogłosił, że ludzie powinni pozostać w domu przynajmniej do końca stycznia, nie licząc koniecznych podróży, zaś branża hotelarska musi się liczyć z zamknięciem obiektów do końca marca.