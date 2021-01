Hiszpania obniża opłaty za kontrolę lotów

Na trasach nad lądową częścią Hiszpanii opłata za kontrolę lotów wyniesie 45,44 euro – w zeszłym roku było to 51,08 euro (minus 11 procent). Dla Wysp Kanaryjskich obniżka wyniosła 8,5 procent – z 43,73 euro do 40 euro .

ENAIRE zmniejszała opłaty także w poprzednich latach – od 2017 roku dla części lądowej kraju wyniosły one w sumie 36,7 procent, dla Wysp Kanaryjskich 31,6 procent.

ENAIRE tłumaczy na przykładach, jak mniejsze opłaty za kontrolę lotów przełożą się na koszty linii lotniczych. Na przykład za lot na liczącej 357 kilometrów trasie z Madrytu (lotnisko Barajas) do Paryża (lotnisko Charles de Gaulle), dla samolotów typu boeing 767-300 ER, przy wadze 185 ton trzeba będzie zapłacić 312 euro zamiast 350 euro należnych w 2020 roku. Za rejs z Madrytu do Barcelony (lotnisko El Prat) airbusem A320 przy obciążeniu 73 ton linia lotnicza zapłaci 244 euro zamiast 274 euro. Za rejsy w hiszpańskiej przestrzeni powietrznej, ale bez startu lub lądowania w Hiszpanii (na przykład z Lizbony do Marsylii), opłata wyniesie 573 euro zamiast 664 euro.