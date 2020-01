Rok 2019 potwierdził bezpieczeństwo latania

Autorzy raportu przypominają, że dwa tragiczne wypadki, Lion Air 29 października 2018 roku i linii lotniczej Ethiopian w marcu 2019 roku doprowadziły do uziemienia na całym świecie boeingów 737 Max. Wtedy też pojawiły się pytania, jak instytucje odpowiedzialne za dopuszczenie samolotów do użytku mogły pozwolić na wykorzystywanie w samolotach rozwiązań z poprzednich modeli i jak długo powinno trwać szkolenie pilotów, kiedy w nowych maszynach są stosowane zupełnie nowe rozwiązania.

Ostatecznie w 2019 roku statystycznie wypadło 0,18 ofiary śmiertelnej na każdy milion rejsów w porównaniu z 0,30 w 2018 roku. A to oznacza, że w ubiegłym roku przypadła jedna ofiara śmiertelna na każde 5,58 mln lotów. Autorzy raportu wskazują, że trzeba jeszcze bardziej przyłożyć wagę do procesu projektowania i budowania samolotów i do szkoleń załóg.