Ośrodek Zagroń w Szczyrku po renowacji będzie bliżej natury

Ośrodek turystyczno-sportowy Zagroń w Szczyrku, położony na zboczu Klimczoka w Beskidzie Śląskim, przejdzie kompleksową renowację, która potrwa do 2022 roku – informuje w komunikacie właściciel obiektu, Polski Holding Hotelowy.

Nowa koncepcja Zagronia jest „minimalistyczna, nienachalna i ma go otworzyć na otaczającą przyrodę”. Najważniejsze założenia projektu renowacji, stworzonego przez pracownię Mach Mach Architektura, to wykorzystanie walorów położenia kompleksu i stworzenie przestrzeni, którą wyróżniać będą proste formy architektoniczne i nowoczesny design. Materiały wykończeniowe, takie jak surowe, kamienne posadzki w lobby i recepcji połączone z drewnianymi okładzinami ścian i szkłem, mają nawiązywać do przyrody – podkreślają architekci.