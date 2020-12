Fatalne wyniki hoteli. Bez 2,2 miliarda złotych nie przetrwają

Warto podkreślić, zwraca uwagę IGHP, że w listopadzie nie było różnicy we wskaźnikach obłożenia między hotelami w miastach i poza nimi. Oznacza to, że hotele pobytowe notują równie fatalne wyniki, jak obiekty miejskie, a Polski Bon Turystyczny nie kreuje dodatkowego popytu na usługi hotelarskie poza sezonem urlopowym.

Zdaniem 61 procent hoteli wydłużenie ferii zimowych do połowy marca przyczyniłoby się do poprawy ich sytuacji ekonomicznej. W grupie hoteli wypoczynkowych taką opinię wyraziło zdecydowanie więcej, bo aż 89 procent ankietowanych.

Mając na uwadze utrzymujące się od kilku miesięcy lub spodziewane problemy z utrzymaniem płynności finansowej (ma je lub spodziewa się ich 84 procent hoteli – więcej niż w październiku), a także brak wsparcia finansowego dla branży hotelarskiej w uchwalonej niedawno przez Sejm tarczy finansowej 6.0 i przygotowywany program pomocy państwa w ramach tarczy PFR 2.0, IGHP poprosiła w ankiecie o oszacowanie poziomu koniecznego wsparcia na najbliższe pół roku, to jest od listopada do kwietnia 2021 roku.

Odpowiedzi są bardzo zbliżone do poprzednich – z kwietnia i października, kiedy pierwszy raz pojawiły się zapowiedzi tarczy PFR 2.0. Mianowicie potrzeba średnio 1,3 miliona złotych na obiekt, a bardziej precyzyjnie 15 tysięcy na pokój . Ten drugi wskaźnik pozwala oszacować niezbędną pomoc dla branży hotelowej z około 147 tysiącami pokojów na prawie 2,2 miliarda złotych .

W ankiecie IGHP przeprowadzonej online od 8 do 13 grudnia wzięło udział 337 hoteli ze wszystkich województw. 64 procent z nich to hotele miejskie, 25 procent sieciowe, 35 procent biznesowe, 29 procent wypoczynkowe, 36 procent łacące profil biznesowy z turystycznym. 82 procent ma nie więcej niż 150 pokojów (średnio 91), 85 procent to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.