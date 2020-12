Turyści się niecierpliwią. Szukają noclegów po feriach

Licząc na uwolnienie turystyki po feriach, Polacy zaczęli rezerwować wyjazdy na 2021 rok – pisze w komunikacie serwis rezerwacyjny Noclegi.pl. – Nadal trudno o porównania z normalnymi sezonami, ale sam wzrost ruchu w wyszukiwaniach jest coraz bardziej widoczny, około 20 procent z tygodnia na tydzień – mówi Natalia Jaworska z Noclegów.pl. – Szczególnie widać to w wyszukiwaniach noclegów po 17 stycznia 2021 roku , tak jakby Polacy przewidywali, że po feriach skończy się lockdown i będą mogli wyjechać na kilka dni i złapać oddech po świętach czy feriach zimowych spędzonych w domu – dodaje.

– Najwięcej zapytań dotyczy przyszłego roku – zimowych weekendów tuż po zakończeniu ferii i majówki, rośnie też liczba rezerwacji na wakacje – mówi Natalia Jaworska. Wciąż nie brakuje pytań o podróże służbowe , nawet jeszcze w tym roku. Do platformy każdego dnia trafia ich kilkadziesiąt i to nie tylko od turystów. Hotelarze chcą przyjmować gości i zarabiać, ale boją się kontroli i kar. Najczęściej nie wiedzą, jak udokumentować pobyt gościa w podróży służbowej, zwłaszcza jeśli ten podróżuje z całą rodziną.

– W § 10 ust. 3 czytamy, że potwierdzeniem podróży jest albo dokument wystawiony przez pracodawcę, tak zwana delegacja, albo oświadczenie gościa. Z reguły wypisuje się kartę meldunkową lub formularz w hotelu z oświadczeniem o odbywaniu podróży służbowej i to wystarczy. Ponadto zazwyczaj pracownik bierze fakturę VAT za usługi hotelowe, wystawioną na pracodawcę albo na siebie, żeby rozliczyć się z pracodawcą po powrocie. Przepisy nie dają hotelarzom możliwości badania prawdziwości oświadczeń gości, trzeba więc przyjąć oświadczenie jako złożone zgodnie z prawdą – wyjaśnia mecenas i dodaje, że teoretycznie to, czy pracownik znajduje się w podróży służbowej, może skontrolować Państwowa Inspekcja Pracy lub policja, ale jest to mało prawdopodobne. Tym bardziej, że w wypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie da się praktycznie tego sprawdzić. Przedsiębiorca zawsze może być w podróży służbowej. Ale bez dzieci.