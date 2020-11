Noclegowo.pl: Hotele zamknięte – Polacy pojadą za granicę

Kwaterodawcom trudno się z tym pogodzić, bo zainteresowanie zwykłych turystów noclegami jest, jak na tę porę roku, ogromne – pisze Noclegowo.pl w komunikacie. W listopadzie liczba wyszukiwań w tym serwisie była o 35 procent większa niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Polacy szukają wolnych miejsc we wszystkich możliwych terminach – zarówno last minute, jak i na przyszłoroczne wakacje, 45 procent zapytań dotyczy jednak przerwy noworocznej i ferii – raportuje portal.

Choć zapowiadane przez rząd zmiany mają stanowić „konkretny plan działań”, to w rzeczywiści budzą jeszcze więcej wątpliwości. Rozporządzenie obejmuje bowiem okres do 27 grudnia. Nie wiadomo jednak co z rezerwacjami, które już dawno zostały złożone, np. na terminy sylwestrowe, ponieważ nie jest jasne jakie ograniczenia będą wówczas obowiązywać. Jednocześnie jednak, Premier wyraźnie zakomunikował, że nadchodzące ferie zimowe również spędzimy bez wyjazdów, siedząc w domu.

W naszej ocenie, jeśli Polacy nie będą mieli możliwości legalnie skorzystać z wypoczynku poza domem, to jedynie zwiększy to ich motywację do wyjazdów zagranicznych lub też przyczyni się do zwiększenia szarej strefy. Wskutek tego, pieniądze zostaną wydatkowane poza krajem, w każdym razie nie wrócą do budżetu w postaci podatków.

Na koniec pragniemy zwrócić uwagę na sytuację wielu firm, które pełnią rolę pośredników turystycznych i prowadzących działalność w zakresie rezerwacji. One również zostają pozbawione jakichkolwiek szans na wygenerowanie przychodów, choćby umożliwiających pokrycie bieżących kosztów i wynagrodzeń.