Niemieccy hotelarze boją się fali upadłości

Oddział Niemieckiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji Dehoga, organizacji reprezentującej hotelarzy i gastronomię, z Nadrenii-Westfalii twierdzi, że sytuacja branży jest tragiczna, a jeśli rząd planuje przedłużenie lockdownu, musi wypłacić odszkodowania , jak ma to mieć miejsce w listopadzie. Gabinet Angeli Merkel planuje przedłużyć obowiązujące obostrzenia do 20 grudnia. Obejmują one między innymi hotele, które mogą przyjmować tylko gości przebywających w podróży służbowej.

Dehoga argumentuje też, że z uwagi na charakter działalności przedsiębiorcy nie są w stanie z dnia na dzień się otworzyć. Do tego potrzeba czasu, choćby po to, by zrobić zakupy czy zaplanować obsadę pracowników. Branża hotelarska już od dziewięciu miesięcy nie może normalnie funkcjonować. Tylko w październiku jej obroty spadły o 47 procent rok do roku, od stycznia do września były niższe o ponad 34 procent.