Rezerwuj bezpiecznie – hotelarze biorą sprawy w swoje ręce

Polska zmaga się obecnie z drugą falą pandemii koronawirusa i choć faktyczny lockdown nie został ogłoszony, to turystyka krajowa i przyjazdowa nie istnieją – czytamy w komunikacie organizatorów akcji „Bezpieczne rezerwacje w czasie COVID-19”. 7 listopada weszło w życie rozporządzenie, które pozwala hotelom i innym obiektom noclegowym przyjmować wyłącznie gości podróżujących służbowo. Przepis ten, który pozostanie w mocy co najmniej do 29 listopada, sprawił, że polskie ośrodki turystyczne wyludniły się, a rezerwacje na Boże Narodzenie, sylwestra, Nowy Rok i ferie zimowe przestały napływać.

