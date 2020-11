Hiszpańscy hotelarze domagają się od rządu 8,5 miliarda euro

Juntos con la Hostelería to stowarzyszenie trzech organizacji – hotelarskiej, Hiszpańskiej Federacji Przemysłu Spożywczego i Napojów oraz Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów. Wspólnie wystąpili oni z apelem do minister przemysłu, handlu i turystyki Reyes Maroto oraz władz prowincji autonomicznych o jak najszybsze przyjęcie planu wsparcia sektora hotelarskiego – pisze portal branży turystycznej Hosteltur.

Plan ten minister ogłosiła pod koniec października. Zakłada on udzielenie dotacji gestorom bazy noclegowej w łącznej kwocie 8,5 miliarda euro. Ma to pomóc uratować 1,1 miliona miejsc pracy i zapobiec bankructwu 100 tysięcy firm. Przychody z turystyki w Hiszpanii to 6,2 procent PKB, z danych za zeszły rok wynika, że wyniosły 17,5 miliarda euro, w branży pracuje 1,7 miliona osób.