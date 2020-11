Ceny hoteli na świecie spadły nawet o połowę

Największa zmiana zaszła w Amsterdamie – tu koszt zakwaterowania spadł o 51,6 procent rok do roku – w tym roku średnia mediana wynosi 132 euro , dla hoteli trzygwiazdkowych jest to 107 euro, dla czterogwiazdkowych 137 euro, dla pięciogwiazdkowych 254 euro, dla tych oferujących darmowe śniadanie 152 euro, z bezpłatnym dostępem do basenu 260 euro, a dla domów wakacyjnych 156 euro.

W raporcie pojawiły się też dwa polskie miasta: Warszawa – tu średnia mediana wynosi 64 euro (minus 14,4 procent), co daje jej 61. miejsce na liście pod względem wielkości kosztów zakwaterowania, oraz Kraków – tu średnia mediana to 60 euro (63. miejsce, minus 24,8 procent). Szczegółowa analiza dla Warszawy pokazuje, że mediana dla hoteli trzygwiazdkowych wynosi 50 euro, dla czterogwiazdkowych 69 euro, dla pięciogwiazdkowych 118 euro. W tych z darmowym śniadaniem to 86 euro, z bezpłatnym dostępem do basenu to 88 euro, w domu lub mieszkaniu wakacyjnym to 57 euro. W Krakowie ceny kształtują się od 51 do 133 euro.