Orbis zwiększa obłożenie, ceny i zyski

Dobra koniunktura gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej przełożyła się na popyt na usługi hotelarskie, co w połączeniu z dostosowaniem cen do warunków na poszczególnych rynkach przyczyniło się do poprawienia wskaźników operacyjnych Orbisu – czytamy w komunikacie. W trzech kwartałach RevPAR (przychody na jeden dostępny pokój) wzrósł o 5,6 procent, do 203,6 złotych przy wzroście średniej ceny za pokój o 5,1 procent, do 272,3 złotych i wyższej o 0,4 procent frekwencji, która wyniosła prawie 75 procent.