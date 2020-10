Hotelowa marka voco debiutuje w Polsce

– Podpisanie umów z InterContinental Hotels Group jest kolejnym krokiem zgodnym ze strategią rozwoju Grupy Kapitałowej PHH – mówi prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu, cytowany w komunikacie spółki. – Dokonaliśmy wnikliwej analizy rynku i uznaliśmy, że marka Holiday Inn Express doskonale pasuje do hotelu Huzar w Lublinie, natomiast marka voco da nową jakość hotelowi Katowice. Voco Katowice będzie pierwszym hotelem tej marki w Polsce. Mamy duże doświadczenie we wprowadzaniu nowych marek na rynek, wprowadzaliśmy między innymi Courtyard by Marriott, Hampton by Hilton, Renaissance, a także Moxy – podkreśla.