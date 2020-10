Niemcy z dnia na dzień wyjechali z Pomorza. Przez kwarantannę

Sytuacja przedsiębiorców w pasie nadmorskim jest dramatyczna – pisze w komunikacie Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie. Zamyka się restauracja za restauracją, a liczba gości w hotelach jest na najniższym poziomie w historii. Sytuację pogorszyła zapowiedź wprowadzenia w ubiegłą sobotę kwarantanny dla wracających z Polski do Niemiec. Po jej ogłoszeniu wyludniły się niemal wszystkie hotele w pasie nadmorskim . Aby uniknąć kwarantanny, turyści wyjeżdżali z kurortów autokarami podstawionych przez biura podróży.

Dyrektor podkreśla, że po lekkim odbiciu w sezonie wakacyjnym hotelarze znad morza znów znaleźli się w kryzysowej sytuacji. – Turystów z Polski w wakacje było sporo, ale nie tak dużo, byśmy mogli odłożyć pieniądze na kolejny lockdown. Możemy więc ocenić, że rok 2020 generuje same straty, a obecna sytuacja nas przerasta. Z dnia na dzień podejmowane są kolejne decyzje o obostrzeniach – mówi.

Turyści powyjeżdżali, bo obawiają się nie tylko kwarantanny, ale i zamknięcia granic – pisze izba. – Touroperatorzy z Niemiec odwołali już większość rezerwacji. Nie uruchomią sprzedaży na Boże Narodzenie czy Sylwestra. Biura podróży obawiają się kosztów, do końca roku wszystko jest odwołane, a i styczeń nie zapowiada się różowo. Trudno jest patrzeć w przyszłość z jakimkolwiek optymizmem – mówi Roman Kucierski. – Nastroje są koszmarne. Nie możemy liczyć na polskich turystów, którzy są przyzwyczajeni do wypoczynku wakacyjnego. Pozostały czas w roku to głównie turyści z Niemiec i Skandynawii. Wprowadzenie strefy czerwonej podcięło nam skrzydła – dodaje dyrektor Hamiltona.