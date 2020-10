Latem w Grecji działało tylko 60 procent hoteli

Instytut podaje też, że średnie obłożenie w lipcu, sierpniu i we wrześniu wyniosło 23,1 procent, a cena za pokój 86 euro. Z badania ITPEP-u przeprowadzonego w czerwcu wynikało, że 84 procent obiektów planowało przywrócenie działalności, ostatecznie na ten krok nie wszyscy się zdecydowali. Powodem były obawy o niski popyt i niewielkie obłożenie. Do końca tego roku zamkniętych pozostaje ponad 700 obiektów całorocznych, a 717 spośród tych, które były otwarte, planuje ponownie zawiesić działalność do końca grudnia.