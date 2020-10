Palma de Mallorca: Mieszkajcie u nas, pracujcie zdalnie

35 procent hoteli z Palmy de Mallorca zgłosiło chęć przyłączenia się do akcji tamtejszej organizacji turystycznej, która ma pomysł, jak pomóc przedsiębiorcom przetrwać sezon zimowy – donosi brytyjski portal branży turystycznej Travel Weekly. Projekt zakłada, że turyści z zagranicy przyjadą do miasta na dłuższe pobyty, w czasie których będą normalnie pracować, tyle że zdalnie. By tak się stało, obiekty noclegowe muszą pozostać otwarte.

