Dobra cena za hotel? Tak, ale płacisz od razu

Oferty specjalne w hotelach to nie nowość – obiekty od dawna kuszą klientów rabatami. Niektóre z ofert są bezzwrotne, inne dostępne tylko dla touroperatorów w ramach wczesnej rezerwacji, i choć mogą napędzać popyt, nie zawsze od razu dają przychód. A ten w dzisiejszych czasach jest szczególnie potrzebny.

W zależności od obłożenia, popytu czy działań konkurencji nie tylko określą poziom ceny, ale też warunki rezygnacji. Jest to o tyle korzystne w obecnej sytuacji, że partnerzy nie będą musieli płacić za zamówione miejsca z wyprzedzeniem, a dopiero w momencie sprzedaży, i mimo to korzystać rabatów. Jak mówi dyrektor sprzedaży sieci El Mouradi, Anis Sehili, zainteresowanie wczesną rezerwacją spada, a to oznacza, że biura podróży niechętnie płacą za nią hotelom.