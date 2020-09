PHH zarobił 800 tysięcy złotych w bonach turystycznych

Prawie 800 tysięcy złotych z bonów turystycznych wpłynęło do Polskiego Holdingu Turystycznego – czytamy w komunikacie spółki. Za taką kwotę turyści wykupili w 28 obiektach ponad 2,5 tysiąca noclegów .

– Bon turystyczny był bardzo pozytywnym impulsem dla całej branży turystycznej, nie tylko dla hotelarzy. Tak jak program 500+ bon turystyczny to dobra inwestycja w polskie społeczeństwo. Beneficjenci programu w czasie podróży wydali również własne, dodatkowe środki, co miało pozytywny ekonomiczny wpływ na naszą branżę – mówi prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu, cytowany w komunikacie.

Wszystkie obiekty należące do PHH od początku honorowały bon turystyczny, przygotowały też specjalne oferty dla rodzin. Teraz będą zachęcać tych, którzy jeszcze nie zrealizowali bonu, do wykorzystania go podczas city breaków.