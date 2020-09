Tragiczne lato hotelarzy z Bercelony

Prezes Izby Hotelarskiej Barcelony Jordi Mestre twierdzi, że tegoroczne lato było dla tamtejszych gestorów bazy noclegowej tragiczne – pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. Praktycznie 75 procent obiektów było zamknięte, a średnie obłożenie tych działających wyniosło 10 procent Ceny obniżyły się o połowę, mimo to spadek przychodów za pół roku po wybuchu pandemii sięgnie około 850 milionów euro.

Jak podaje Mestre, w sierpniu z hoteli korzystało 3,2 tysiące osób dziennie, zazwyczaj o tej porze roku było to 58 tysięcy. Przez to do pracy nie mogło wrócić 30 tysięcy osób, w tym pracownicy sezonowi, których umowy nie zostały odnowione. Mestre informuje, że jedynie 3,5 tysiąca ponownie podjęło działalność zawodową.