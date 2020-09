IGHP: Po wakacjach hotele dalej pod kreską

Wbrew temu, co podają „różne instytucje” w analizach rynkowych, tegoroczny sezon wakacyjny nie był dla hotelarzy udany – zaczyna swoje podsumowanie lata Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.

Z przeprowadzonej przez nią na początku września ankiety wynika, że obłożenie hoteli w sierpniu było zróżnicowane. Prawie połowa obiektów (46 procent) wypełniła się w więcej niż 60 procentach, 23 procent hoteli miało obłożenie od 30 do 60 procent, a 31 procent poniżej 30 procent.

– Średnia sierpniowa frekwencja w hotelach jest lepsza niż w lipcu, jednak wciąż wypada blado w porównaniu z ubiegłorocznymi wakacjami – mówi prezes IGHP Ireneusz Węgłowski, cytowany w raporcie. – Co trzeba podkreślić, na ten wynik miały wpływ hotele położone poza miastami lub o profilu wypoczynkowym. W hotelach w dużych miastach i obiektach konferencyjnych sytuacja jest wciąż bardzo zła – wskazuje.

Jak oceniają hotelarze, pod względem przychodów cały sezon wakacyjny (lipiec i sierpień) był zły. Aż 86 procent obiektów zarobiło mniej lub tyle samo, co w ubiegłym roku, z czego 38 procent zanotowało 50-procentowy lub większy spadek przychodów. Wbrew powszechnym opiniom powodów do radości nie mają również hotele wypoczynkowe. Aż 70 procent obiektów z tej grupy zarobiło mniej lub tyle samo, z czego 17 procent miało zarobki mniejsze o połowę lub więcej.

„Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejne miesiące wskazują nadal na dużą niepewność na rynku usług hotelowych, potwierdzają tendencję odkładania decyzji zakupowych usług turystycznych do ostatniej chwili, jak również brak widocznych perspektyw odbudowania ruchu biznesowego i MICE, typowych dla miesięcy jesiennych w poprzednich latach” – czytamy w raporcie.

Większość hoteli zredukowała zatrudnienie już w pierwszych miesiącach epidemii. Tylko 15 procent obiektów wypowiedziało umowy o pracę dopiero w sierpniu, a 23 procent planuje to zrobić we wrześniu i w październiku. 61 procent hoteli potwierdziło, że w lipcu i sierpniu do rozwiązywania umów dochodziło także z inicjatywy pracowników.