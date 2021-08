Sieć hotelowa Meliá inwestuje w Albanii

Pierwszy ze wspomnianych obiektów – Sol Dürres – to obecny Tropikal Resort, który ma być całkowicie odnowiony i powiększony o dwa kolejne budynki. Łącznie będzie miał 383 pokojów, włączając w to kilka luksusowych willi, restaurację a la carte i kilka innych, klub na plaży, strefę wellness, centrum fitness i sale spotkań. Na terenie resortu znajdzie się basen tylko dla dorosłych, w innej części dla rodzin z dziećmi, by każdy mógł znaleźć odpowiednie miejsce dla siebie. Sol Dürres leży 10 kilometrów od centrum miasta, przy plaży, w otoczeniu własnych ogrodów.

Meliá Hotels International to jedna z 20 największych sieci hotelowych na świecie. Należy do niej lub jest przez nią zarządzanych 317 hoteli w miastach i kurortach turystycznych na czterech kontynentach działających pod różnymi markami (Paradisus, Gran Meliá, Sol, Me by Meliá, INNSiDE, Meliá).