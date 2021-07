Hotelarze do rządu: Nie zamykajcie nas jesienią

Na przykład statystyki niemieckiego Instytutu Roberta Kocha pokazują, że niewielki odsetek zakażeń zdarza się w sektorze usług noclegowych. Podobne dane zawierają raporty z Irlandii, gdzie jedynie 0,14 procent ognisk wirusa pojawia się w hotelach. Z kolei raport z Holandii (Dutch National Institute for Public Health and Environment) za okres od 6 lipca do 13 października 2020 roku głosi, że tylko 3,8 procent przypadków zachorowań nastąpiło w obiektach hotelarskich. Także analiza UK Hospitality opracowana przez analityków CG Analysts dowodzi, że hotele nie były istotnymi obszarami transmisji SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii w 2020 roku. Co więcej, stwierdza, że branża turystyczna jest wyjątkowo bezpieczna i bardzo dobrze przygotowana do przeciwdziałania pandemii, a konsekwencją zamknięcia sektora jest większa transmisja wirusa w miejscach prywatnych, na przykład w domach czy mieszkaniach.