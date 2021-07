W pandemii Polacy wybierają mniejsze hotele i domki

Według majowego badania IMAS dla KRD („Turystyczne plany Polaków w pandemii”) ponad 62 procent Polaków planuje w tym roku wyjechać na letnie wakacje. Co istotne, aż 75 procent zamierza spędzić je w kraju, a co szósty będzie wypoczywać zarówno w Polsce, jak i za granicą. W związku z tym na większy ruch liczą też obiekty noclegowe. Spośród dostępnej oferty w te wakacje Polacy najchętniej będą rezerwować pobyt w kwaterach prywatnych (42 procent). Co trzeci urlopowicz przenocuje w pensjonacie, a 30 procent wybierze hotele. Z kolei co piąty turysta jako bazę noclegową wybierze agroturystykę.