Hilton będzie miał w Polsce trzy nowe hotele

173-pokojowy Hampton by Hilton Krakow Airport dzieli 10 minut piechotą od krakowskiego lotniska, leży on również „w pobliżu jednego z najszybciej rozwijających się obszarów przemysłowych w mieście, które bezustannie przyciąga międzynarodowych i lokalnych inwestorów” – informuje Hilton w komunikacie. Inwestycję realizuje polska firma Vanezza na zlecenie litewskiego funduszu UAB „I asset management”.

Białostocki Hampton by Hilton będzie miał 122 pokoje i stanie w centrum miasta, gdzie „znajduje się aktualnie niewielka liczba hoteli globalnych marek”. Zbuduje go miejscowy deweloper Rogowski Development.

Dzięki umowie franczyzowej z firmą Duda Development i konsorcjum FB Antczak trzeci, 115-pokojowy Hampton by Hilton pojawi się w centrum Zielonej Góry. Będzie pierwszym hotelem międzynarodowej marki w tym mieście.

– Dostrzegamy znaczny potencjał w polskich miastach, w których obecność międzynarodowych marek hotelarskich nie jest jeszcze tak powszechna – mówi starszy wiceprezes ds. rozwoju na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, Patrick Fitzgibbon, cytowany w komunikacie. – Hampton by Hilton rozwija się ostatnio w zawrotnym tempie. W ciągu minionych dwóch lat podwoiliśmy liczbę hoteli tej marki w Polsce. Podpisanie tych trzech umów wpisuje się w strategię, która pozwoli zwiększyć obecność Hampton by Hilton na rynku polskim o dwie trzecie do roku 2022 – dodaje.