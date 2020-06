Pandemia zmieniła nasze lato

Zamieszanie sprawiło, że wiele hoteli postanowiło się nie otwierać na długi czerwcowy weekend. Wielu turystów też chciało przeczekać tę datę, by się przekonać, jak będzie. A było różnie. Pojawiły się informacje o potwornej drożyźnie w kurortach, nie dopisała pogoda, a władze poinformowały o otwarciu granic. To ostatnie wydarzenie spowodowało, że coraz więcej rodzin jednak rezygnuje z urlopu w Polsce. Hasło „zostań w kraju” nie przekonało wszystkich.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego informuje, że w sytuacji, kiedy wypełnienie obiektów nie sięga nawet połowy, ceny poszły w dół. Chyba jednak nie wszędzie. Bo w hotelach dobrych, dużych, gwiazdkowych ceny są wyższe nie tylko od zeszłorocznych, ale i porównywalne z tymi w zagranicznych luksusowych kurortach. Może to być dowód bezradności w kontrolowaniu kosztów, może być testowanie rynku i sprawdzanie, ile tak naprawdę w kryzysie konsument wytrzyma. To bardzo ryzykowna taktyka. Bo ponad 1000 złotych za dwuosobowy pokój ze śniadaniem nawet w szczycie sezonu to przy polskich zarobkach i płacach bardzo, ale to bardzo drogo. Stąd goście wybierają miejsca, gdzie jest taniej.