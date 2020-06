Branża hotelowa bez możliwości restartu

Nic dziwnego, w maju, przez pierwsze trzy tygodnie od otwarcia, frekwencja nie przekraczała 10 procent. W dodatku rozczarowaniem okazał się także długi czerwcowy weekend: w tygodniu ze świętem Bożego Ciała, od 8 do 14 czerwca, tylko niewiele ponad jedna dziesiąta hoteli miała obłożenie przekraczające 40 procent. Teraz się okazuje, że również prognozy na wakacyjne miesiące są bardzo kiepskie. Przeszło trzy czwarte hoteli miejskich i prawie połowa położonych poza miastami informuje, że na lipiec i sierpień mają zarezerwowane zaledwie 20 procent pokojów. W hotelach pozamiejskich jest nieco lepiej, ale i tu mniej niż jedna czwarta spodziewa się frekwencji powyżej 40 procent.

Najlepsze perspektywy mają hotele w popularnych miejscowościach wypoczynkowych, na przykład w Kołobrzegu są już problemy ze znalezieniem wolnych miejsc, podobnie może być w Świnoujściu. Ale i tu nic nie jest pewne. – Jeśli popsuje się pogoda lub zostanie zaostrzony reżim sanitarny, to rezerwacje spadną – mówi prezes IGHP Ireneusz Węgłowski.

Poza znanymi kurortami w mniejszych ośrodkach pobytowych sytuacja okazuje się jednak dużo gorsza. Najgorsza natomiast jest w miastach. Zwłaszcza w dużych sieciowych hotelach, nastawionych głównie na ruch biznesowy, gości brakuje. Ale w miastach ubyło również turystów. Według danych firmy STR, w maju 2020 r. średnie obłożenie hoteli w Krakowie wynosiło 2,1 proc. (w maju 2019 r. było to 84,9 proc.), w Trójmieście – 7,4 proc. (79,6), w Warszawie 11,2 proc. (79,5). W rezultacie część hoteli jest nadal zamknięta. Przykładowo w Warszawie zamknięte pozostają należące do Orbisu m.in. Novotel Centrum (dawny hotel Forum), Ibis Stare Miasto, Reduta czy Grand. Z opóźnieniem otworzyły się warszawskie hotele pięciogwiazdkowe: Westin ruszył dopiero na początku czerwca, Sheraton niespełna dwa tygodnie temu, a Radisson Collection – w ostatni poniedziałek.

Według ostrożnych prognoz ta grupa hoteli może liczyć na większy ruch dopiero jesienią, jeśli firmy zaczną wysyłać pracowników w podróże służbowe i będą pojawiać się zamówienia na organizowanie spotkań i konferencji. Ale nie będzie to ruch, jak przed epidemią. – Szybciej z zapaści będą wychodziły hotele ekonomiczne, a pięciogwiazdkowe najdłużej – twierdzi partner zarządzający polskiego oddziału firmy doradczej Horwath HTL Dariusz Futoma.

Na razie zapowiedzianym wsparciem ma być bon turystyczny, choć nie pomoże wszystkim. Skorzysta z niego głównie tania baza wypoczynkowa, np. agroturystyka, a jeśli hotele, to jedynie w miejscowościach wypoczynkowych. – Na pewno bon nie wesprze hoteli miejskich, biznesowych i konferencyjnych. O tym możemy zapomnieć – wyjaśnia Mączyński.

Z badania IGHP wynika też, że ponad 93 procent hoteli skorzystało z rozwiązań oferowanych w ramach poszczególnych tarcz antykryzysowych, jak na przykład dofinansowanie do wynagrodzeń, postojowe czy umorzenie składek na ZUS. Dla co czwartego hotelu pomoc w przeliczeniu na jeden pokój nie przekroczyła kwoty 5 tysięcy złotych, połowa otrzymała poniżej 7 tysięcy złotych, a kolejne 25 procent więcej niż 9 tysięcy złotych. Jednak zaledwie 5,5 procent hoteli oceniło wsparcie rządu jako wystarczające. Problemem branży jest także brak dostępu do kredytów na utrzymanie płynności.