Ireneusz Węgłowski w radzie nadzorczej Orbisu

Jak informuje Accor w komunikacie, prezesem i dyrektorem generalnym Orbisu ponownie został Gilles Clavie, który od 1 lipca będzie również pełnił te same funkcje w spółce AccorInvest. Stanowisko wiceprezesa i dyrektora operacyjnego objął Dominik Sołtysik, dotychczasowy członek zarządu i dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami. Do zarządu weszła również w charakterze członka Inesa Kuczalska, która od 2009 roku była zastępczynią dyrektora finansowego Orbisu, a od września 2019 roku sama jest dyrektor finansową spółki.

Inesa Kuczalska jest absolwentką finansów i bankowości oraz studiów Executive Master of Business Administration w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ukończyła również program MBA Uniwersytetu Quebecu w Montrealu (UQAM). Od 2007 roku należy do międzynarodowej organizacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) zrzeszającej specjalistów od finansów, rachunkowości i zarządzania.