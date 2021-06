Ceny noclegów w Polsce skaczą z tygodnia na tydzień

Spragnieni wyjazdów Polacy masowo rezerwują wakacyjne terminy – pisze w komunikacie portal rezerwacyjny Noclegi.pl. – Chociaż po 26 czerwca obłożenie obiektów może sięgać 75 procent, to wolnych miejsc ubywa z dnia na dzień. Już teraz notujemy wzrost liczby rezerwacji noclegów na wakacje o 15 procent w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku – mówi ekspert portalu Natalia Jaworska, cytowana w komunikacie.

Trzyosobowa rodzina planująca wyjazd na tydzień do Zakopanego musi w tej chwili liczyć się z wydatkiem rzędu 1365 złotych. Jeśli zdecyduje się na wyjazd do Gdańska, to musi wygospodarować na noclegi o 300 złotych więcej.