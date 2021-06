Noclegi nad Bałtykiem „absurdalnie drogie”

Porównywarka ubezpieczeń rankomat.pl w raporcie, który przygotowuje co roku, zestawiła ceny w najpopularniejszych nadmorskich miejscowościach w Polsce od 12 do 19 lipca z tymi w Chorwacji, Bułgarii, Grecji, Turcji i Albanii, korzystając z danych portali booking.com, airnbnb.com, nocowanie.pl, skyscanner.pl, tripadvisor.com, hikersbay.com, kayak.pl i onet.pl, a także Polskiej Izby Turystyki i własnych.

W cenie noclegu nad Bałtykiem pełne wakacje za granicą

Jeśli do tych absurdalnie drogich noclegów dołożyć wyżywienie i atrakcje (także drogie, co widać na krążących w sieci tak zwanych paragonach grozy), to koszt urlopu w kraju staje się wręcz astronomiczny – czytamy. Rankomat.pl sprawdził więc, co za około 3000 złotych można zorganizować w najpopularniejszych kurortach Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Grecji i Turcji.