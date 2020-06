Gilles Clavie na czele AccorInvest

Clavie rozpoczął karierę zawodową w 1993 roku w spółce z sektora przemysłu rolnego. Z Grupą Accor związął się 17 lat temu, obejmując stanowisko dyrektora ds. sprawozdawczości i konsolidacji dla biznesu i turystyki na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Do Orbisu dołączył w 2011 roku jako członek komitetu wykonawczego, a w 2014 roku został prezesem i dyrektorem generalnym spółki.

– Gilles Clavie wniesie do firmy znakomite doświadczenie finansowe i operacyjne, które z pewnością pomoże mu poprowadzić AccorInvest w nadchodzących latach. Rada dyrektorów będzie wspierać jego i zespół wykonawczy w pozycjonowaniu firmy na rynku i jej przyszłym rozwoju – mówi przewodnicząca rady dyrektorów AccorInvest, Nadra Moussalem, cytowana w komunikacie.

AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym z 911 hotelami w 31 krajach Europy, Ameryki Łacińskiej i Azji. W marcu nabył 100 procent akcji Orbisu, który ma 73 obiekty w sześciu krajach Europy Wschodniej – 63 własne i 10 dzierżawionych. Działają one pod markami należącymi do Accoru: Sofitel, MGallery by Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, wkrótce także adagio i Tribe.