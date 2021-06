Hotelarze: Hotele zmieniają markę i wchodzą do większych sieci

W branży zaznaczy się jeszcze jeden trend – przechodzenie z jednej marki do drugiej lub wchodzenie do większej sieci. W okresie pandemii wszyscy prezesi dużych firm hotelowych mówili, że to jeden z ważniejszych motorów rozwoju, bo w tej chwili finansowanie budowy nowych obiektów jest trudniejsze niż zazwyczaj. Tak na przykład jest w Hyatcie, gdzie jedna czwarta nowo pozyskanych pokojów netto w zeszłym roku pochodziła właśnie z takich transakcji. W wypadku IHG 25 procent z 360 umów podpisanych w 2020 roku związane było z przyłączeniem się istniejącego hotelu do sieci, w Accorze wskaźnik ten wyniósł w zeszłym roku 40 procent.