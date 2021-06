Best Western otwiera hotel w zabytkowej willi w Poznaniu

Best Western Hotels & Resorts z siedzibą w Phoenix w Stanach Zjednoczonych należy, wraz z firmami hotelowymi WorldHotels i SureStay, do sieci BWH Hotel Group. Około 4,7 tysiąca hoteli BWH działa w 100 miejscach na świecie pod 18 markami: Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier, Executive Residency by Best Western, Vib, GLo, Aiden, Sadie, BW Premier Collection, BW Signature Collection, WorldHotels Luxury, WorldHotels Elite i WorldHotels Distinctive, WorldHotels Crafted, SureHotel, SureHotel Plus, SureHotel Collection i SureHotel Studio.