Wczasy w maseczce w czasach pandemii

W hotelu czy pensjonacie można już zjeść posiłek w restauracji lub wypić kawę. Obostrzenia zostały zniesione. Musi być jednak zachowany dystans między stolikami, co najmniej dwa metry, a jeżeli między stolikami będzie pleksi, to jednego metra. Wrócił też szwedzki stół, ale z obostrzeniami. Nie wolno samemu nakładać na talarze ani robić sobie samemu kawy w automacie. Jedzenie nakłada kelner. U niego też można zamówić napoje. W kolejce do kelnera powinien być zachowany dystans społeczny.

A co z maseczkami? Nie trzeba nosić ich na powietrzu. Wciąż jednak są one obowiązkowe wewnątrz budynków. Gość pensjonatu czy hotelu, wychodząc z pokoju, powinien ją założyć. Jest ona wymagana w hotelowym lobby, w windzie, na korytarzu czy w sali zabaw. W restauracji maseczkę można zdjąć dopiero przy stoliku. W hotelach i pensjonatach wolno też już korzystać z sal zabaw czy spa. Tam jednak również są obostrzenia.

Sale bez misiów

Przed salą zabaw powinien być dozownik z płynem do dezynfekcji. Rodzice, opiekunowie, pracownicy hotelu, wchodząc do środka, mają mieć zakryte nosy i usta. Trzeba też zdjąć buty i zmienić skarpetki lub założyć ochraniacze na obuwie.

W sali mogą znajdować się tylko zabawki, które nadają się do dezynfekcji. Misie, maskotki i zabawki z gąbki są więc na razie zakazane. Dzieci nie mogą też zabierać do sali zabaw swoich zabawek ani innych domowych przedmiotów.