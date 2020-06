Trzy hotele PHH dołączą do sieci Best Western

Pod szyldem Best Western będą działać należące do Polskiego Holdingu Hotelowego Reymont w Łodzi, Hetman w Rzeszowie i Kopernik w Olsztynie.

List intencyjny w sprawie wprowadzenie trzech hoteli PHH do sieci Best Western Hotels & Resorts podpisali prezes Polskiego Holdingu Hotelowego i należącej do niej spółki AMW Hotele Gheorghe Marian Cristescu i dyrektor zarządzająca BWH Hotel Group na Finlandię, kraje bałtyckie, Polskę i Rosję Saija Kekkonen – informuje PHH w komunikacie. Poniżej dalsza część artykułu

– Pomimo kryzysu związanego z pandemią koronawirusa Polski Holding Hotelowy nieprzerwanie inwestuje w rozwój swoich obiektów zgodnie z założeniami biznesplanu – mówi Gheorghe Marian Cristescu, cytowany w komunikacie. – Dokonaliśmy wnikliwej analizy rynku i uznaliśmy, że marka Best Western doskonale pasuje do hoteli Reymont w Łodzi, Hetman w Rzeszowie i Kopernik w Olsztynie. Jestem przekonany, że globalna marka Best Western wzmocni pozycję wszystkich trzech obiektów na lokalnych rynkach. Mamy już spore doświadczenie we wprowadzaniu nowych brandów na polski rynek, otwieraliśmy hotele pod markami Courtyard by Marriott, Hampton by Hilton, Renaissance czy Moxy – podkreśla prezes PHH.

– Przynależność do sieci Best Western to gwarancja jakości, bezpieczeństwa i czystości. Bycie jej częścią jeszcze bardziej umocni pozycję wszystkich trzech obiektów na rynkach, na których prowadzą one swoją działalność – dodaje Saija Kekkonen.

Hotel Reymont znajduje się w centrum Łodzi, w pobliżu Manufaktury. Ma 72 pokoje wyposażone w biurka z myślą o gościach biznesowych, a także łóżeczka dziecięce i dostawki z myślą o rodzinach z dziećmi. W Reymoncie można skorzystać z usług fryzjera, kosmetyczki i masażysty oraz bezpłatnie zaparkować auto.

Rzeszowski Hetman stoi w zacisznym miejscu, ale niedaleko od centrum miasta. Oferuje 58 przestronnych, jasnych pokoi. Część z nich ma aneks kuchenny. W hotelu jest też siłownia i parking.

Hotel Hetman w Rzeszowie

Kopernik stoi w centrum Olsztyna, tuż obok Starego Miasta. Ma 83 pokoje, nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem, restaurację i podziemny parking.

Hotel Kopernik W Olsztynie

Best Western Hotels & Resorts z siedzibą w Phoenix (Arizona) należy, wraz z firmami hotelowymi WorldHotels i SureStay, do sieci BWH Hotel Group. Około 4,7 tysiąca hoteli BWH działa w 100 miejscach na świecie pod 18 markami: Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier, Executive Residency by Best Western, Vib, GLo, Aiden, Sadie, BW Premier Collection, BW Signature Collection, WorldHotels Luxury, WorldHotels Elite i WorldHotels Distinctive, WorldHotels Crafted, SureHotel, SureHotel Plus, SureHotel Collection i SureHotel Studio.

Polski Holding Hotelowy zarządza 27 obiektami należącymi do Skarbu Państwa, co czyni go drugą, po Orbisie, największą spółką hotelową w Polsce i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. PHH współpracuje jako franczyzobiorca z sieciami hotelowymi Marriott International, Hilton Worldwide, Best Western Hotels & Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels. W ramach umowy z Polskim Holdingiem Nieruchomości PHH zarządza hotelem Regent Warsaw, a w najbliższych latach otworzy Moxy & Residence Inn w Warszawie i wprowadzi na polski i europejski rynek markę Vib, należącą do sieci Best Western Hotels & Resorts – pod tym szyldem będą działać Apartamenty Zgoda w Warszawie.