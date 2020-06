Nowy ibis Styles na Roztoczu jak leśniczówka z kominkiem

– Nasz hotel łączy w sobie unikalne walory. Panuje w nim atmosfera zachęcająca do relaksu, a jednocześnie znajduje się on w miejscu, które sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu – mówi dyrektor Przemysław Konieczyński, cytowany w komunikacie. – Jestem przekonany, że będzie odpowiedni zarówno dla gości przyjeżdżających w interesach, jak i turystów – dodaje.

Inspiracją dla twórców wystroju były pobliskie Roztocze i Puszcza Solska. Lobby zostało zaprojektowane na podobieństwo leśniczówki. Można tam usiąść przy kominku na kanapie lub w fotelu i „zagłębić się w ulubionej lekturze” (dostępny jest regał z książkami). Miłośnicy zwiedzania znajdą także mapę z zabytkami, do których warto zajrzeć podczas pobytu.

We wnętrzach przeważają naturalne kolory, między innymi zieleń, błękit i brąz, przy czym każde piętro ma dominującą barwę nawiązującą do pór roku, oraz elementy małej architektury przywodzące na myśl las, na przykład stoliki kawowe z pni drzew czy lampy w kształcie szyszek. W sali jadalnej ogromny stół z drewna zachęca do wspólnych posiłków. Drewniane detale i wykończenia charakteryzują także bar. Motywem dekoracyjnym na wykładzinie w korytarzach jest potok. Na podłodze w pokojach można dostrzec cienie gałęzi, a na poduszkach wzór przypominający miodnik. Całości dopełniają nastrojowe zdjęcia Tomaszowa Lubelskiego.