POT przyznaje certyfikaty „Obiekt bezpieczny higienicznie”

Polska Organizacja Turystyczna powołała zespół ds. autocertyfikacji hoteli i obiektów noclegowych, o czym zawiadamia w komunikacie. Jego zadaniem będzie opracowanie we współpracy z lekarzem epidemiologiem Pawłem Grzesiowskim i w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dobrych praktyk i procedur higienicznych, które będą mogli wdrożyć właściciele obiektów noclegowych.

Głównym celem akcji jest zbudowanie zaufania gości do stanu bezpieczeństwa polskich obiektów noclegowych, nie mniej ważne jest szerzenie dobrych praktyk wśród gestorów bazy noclegowej – głosi komunikat.

– Dzięki otwarciu obiektów noclegowych i restauracji turystyka krajowa zaczyna się odradzać. To optymistyczna perspektywa przed czerwcowym długim weekendem i wakacjami – mówi prezes POT Robert Andrzejczyk, cytowany w komunikacie. – Zdajemy sobie sprawę, że nadal najważniejsze jest bezpieczeństwo turystów i pracowników obiektów turystycznych, dlatego wspólnie z branżą wypracowaliśmy program autocertyfikacji obiektów noclegowych i lokali gastronomicznych znajdujących się w nich. Mamy bowiem świadomość, że zaufanie to podstawa, zarówno w życiu, jak i w biznesie, jakim jest turystyka – dodaje.

Autocertyfikacja jest bezpłatna i dobrowolna. Do programu może zgłosić się każdy legalnie działający obiekt, po zaakceptowaniu regulaminu i zadeklarowaniu spełnienia warunków. Kto podda się certyfikacji, będzie mógł używać w działaniach marketingowych znaku graficznego „Obiekt bezpieczny higienicznie”. Systematycznie aktualizowana lista autocertyfikowanych obiektów będzie dostępna na stronie bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl.

W kolejnym etapie projektu regionalne i lokalne organizacje turystyczne będą losowo wizytować obiekty. Jeśli stwierdzą, że wbrew deklaracjom nie stosują się one do wytycznych, odbiorą im prawo do używania znaku „Obiekt bezpieczny higienicznie” i usuną z listy na stronie internetowej.