Szybko ubywa noclegów na czerwcówkę i wakacje

– Już teraz widzimy wzrost liczby rezerwacji na czerwcówkę aż o 40 procent w porównaniu z okresem przed pandemią i trzykrotny przyrost w stosunku do zeszłorocznego długiego weekendu w czerwcu – mówi ekspert Noclegów.pl Natalia Jaworska, cytowana w komunikacie prasowym. Z zapytań w serwisie wynika też, że Polacy nie mogą doczekać się otwarcia hotelowych restauracji, siłowni, stref spa i wellness.

Ponad jedna trzecia wszystkich rezerwacji to apartamenty. – To trend charakterystyczny dla okresu pandemii. Chcemy wypoczywać z dala od innych turystów, tylko w gronie rodziny czy przyjaciół. Mimo że średnia cena noclegu w hotelach jest niższa aż o 34 procent w porównaniu z 2019 rokiem, to zainteresowanie tym rodzajem zakwaterowania wciąż spada – mówi Natalia Jaworska.