Hotele i pensjonaty gotowe na lato

Tegoroczny sezon da się uratować także w ocenie współwłaściciela spółki Zdrojowa Invest & Hotels Jana Wróblewskiego. Warunki? Otwarcie granic z Niemcami i odmrożenie hotelowych restauracji. – Jeżeli to nie nastąpi, stracimy szczyt sezonu. A to oznacza zamknięcie po wakacjach większości hoteli już na stałe. Branża długo się nie odbuduje – przestrzega. Zapewnia, że hotele są gotowe na przyjmowanie gości (z ofertą gastronomii, spa i wellness). Wszystko z zachowaniem reżimu higieny i bezpieczeństwa.

Z kolei dyrektor Warmii Resort, Jacek Dąbrowski, uważa, że turyści postawią na mniejsze obiekty. – Polacy chcą spędzić wakacje w bezpiecznych, kameralnych, komfortowych warunkach – mówi. Docenią wygodne, w pełni wyposażone obiekty z zapleczem kuchennym, jacuzzi. Wybiorą miejsca bez tłoku, bez powierzchni wspólnych, w otoczeniu natury. – Warmia Resort to wille na urządzonym trzyhektarowym terenie, co zapewni gościom bezpieczny dystans – opowiada.

Pierwszy popyt na usługi hotelowe w Polsce będzie generowany przez krajowych turystów korporacyjnych. To oni przyczynią się do lekkiego wzrostu obłożenia hoteli – ocenia Alex Kloszewski. – Linia lotnicza KLM ogłosiła wznowienie lotów do Warszawy 11 maja. Widzimy szansę, że ruch lotniczy do i z wybranych krajów UE będzie stopniowo wznawiany przez najbliższe trzy miesiące – dodaje. Zdaniem eksperta w czerwcu, lipcu i wrześniu obłożenie będzie nadal rosło. – Część hoteli i obiektów nad morzem, w górach i na Mazurach będzie mogła liczyć na obłożenie nie większe niż 50-60 procent – ocenia.