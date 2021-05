Wrocławski hotel Grand zmieni się w Mövenpicka

Accor, który jest właścicielem marki Mövenpick, i inwestor Rafin podpisali umowę franczyzy, na mocy której hotel Grand przy ul. Piłsudskiego we Wrocławiu zmieni się w pięciogwiazdkowego Mövenpicka – informuje Accor w komunikacie. Historyczny, „pełen tradycyjnego piękna” obiekt, działający już przed wojną jako Hotel du Nord, przejdzie modernizację, by przyjąć gości pod nowym szyldem na początku 2023 roku. Będzie to czwarty Mövenpick w Polsce, po kołobrzeskim, zakopiańskim i poznańskim.

