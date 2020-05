Noclegi dla turystów pod specjalnym (higienicznym) nadzorem

Cel – wzmocnienie zaufania turystów do obiektów noclegowych i całych regionów. Zapewnienie rzetelnej informacji na temat obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z wytycznymi GIS.

Akcję prowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Każdy obiekt, których chce do niej przystąpić musi sam zadbać o spełnienie wytycznych i wypełnić „Kartę dostosowania obiektu” potwierdzającą, że to zrobił i zgłosić to elektronicznie. Po zweryfikowaniu danych przez pracownika POT będzie mógł używać znaczka „Obiekt bezpieczny higienicznie”. Musi się jednak liczyć z tym, że prawdziwość jego deklaracji może być sprawdzona.