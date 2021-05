Długi weekend czerwcowy Polacy spędzą w górach

Z powodu zamknięcia hoteli do 8 maja większość turystów nie mogła wcześniej zrealizować swoich wyjazdowych planów – pisze w komunikacie serwis z noclegami Nocowanie.pl. Tym chętniej wyjadą na długi weekend czerwcowy, który w tym roku przypada na początek miesiąca (Boże Ciało jest we czwartek 3 czerwca). Niektórzy myślą o przedłużeniu go i planują wyjazd już w piątek 28 maja.

