Hotele ruszyły, ale branża wciąż nad przepaścią

Wobec ograniczenia liczby gości – dwie osoby na pokój, chyba że chodzi o rodzinę – a zarazem spodziewanego osłabienia popytu hotele czeka znaczny wzrost kosztów działalności. Złoży się na to konieczność sprostania dodatkowym obostrzeniom sanitarnym, zakup środków do dezynfekcji czy dodatkowych prac personelu dla ochrony przed infekcją. W dodatku nie wszystko, co jest związane z ponownym uruchomieniem działalności, okazuje się do końca jasne. – Przepisy są, ale ciągle jeszcze zmieniane. Czekamy na ostateczną wersję, żeby się z tym wszystkim ułożyć – podkreślał w poniedziałkowej rozmowie z „Rzeczpospolitą TV” Adam Bachleda-Curuś, właściciel hoteli w Zakopanem.