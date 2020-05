Hotele ruszą jednak bez restauracji

Jak pisaliśmy w czwartek w tekście „Hotele jednak bez restauracji?” trwały zabiegi branży turystycznej, szczególnie hotelarskiej, o zgodę na otwarcie obiektów noclegowych razem z ich restauracjami. W wytycznych dla hoteli, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, taka możliwość była. Ministerstwo sugerowało jedynie, żeby rozsadzać gości co dwa metry. Podobnie w dokumencie opublikowanym na stronie ministerstwa dopuszczono możliwość organizowania konferencji w hotelach. Pod warunkiem, że uczestnicy będą siedzieli od siebie utrzymując dwumetrowe odległości. Zalecenia ministerstwa nie były jednak wiążące dla zarządców tych obiektów. Jest nim dopiero rozporządzenie, które opublikowano dopiero dzisiaj w nocy.

Brak możliwości otwarcia restauracji dla gości uderza w branżę. Jak wskazywali hotelarze, goście nie będą chcieli przyjechać do obiektu, w którym nie będą mogli zjeść śniadania ani innego posiłku. Tym bardziej jest to w tej chwili uciążliwe, że inne punkty gastronomiczne w kraju są też zamknięte. Gość może być skazany na żywienie się w sklepie spożywczym. Chyba, że hotel zorganizuje mu dostarczanie posiłku do pokoju.