W czasie pandemii łóżka tańsze dla wybranych

– 18 tysięcy noclegów to ułamek w porównaniu ze zwykłym obłożeniem o tej porze roku, ale jednak ważny i pozytywny pod wieloma względami sygnał – mówi założyciel i dyrektor generalny a&o Oliver Winter, cytowany w komunikacie firmy. – Projekt pokazuje kreatywność i zaangażowanie naszego zespołu – cechy pożądane przez firmy w tak trudnych czasach. Podkreśla też znaczenie naszej branży, nawet jeśli zasadniczo jest ona zmuszona do pozostania w bezruchu – dodaje. To niewielka rekompensata za poniesione straty, ale budująca zaufanie do marki – czytamy dalej w komunikacie.