Branża turystyczna: Mamy pomysł, jak otwierać hotele

Wprowadzenie nowych protokołów bez uwzględnienia uwarunkowań ekonomicznych, operacyjnych oraz specyfiki działalności obiektów może doprowadzić do NIE otwarcia obiektów czyli w praktyce, do braku zniesienia „zakazu działalności ‘’ hoteli/obiektów/pensjonatów.

• badanie temperatury i wprowadzenie oświadczenia dla gości dot. stanu zdrowia (pod rygorem braku możliwości zakwaterowania w przypadku odmowy); • obowiązek informowania pracowników i gości odnośnie najważniejszych postanowień protokołu sanitarnego obiektu; • wprowadzenie zasad bezpieczeństwa do regulaminu obiektu; • ograniczenie do minimum czasu przebywania gości w obszarze recepcyjnym.

• przyjęcia gości w liczbie dwóch osób na pokój – zmniejsza to liczbę gości w hotelu (także korzystających z powierzchni wspólnych);

• bezpieczne ale i też w miarę komfortowe wydawanie posiłków w restauracji tylko dla gości obiektu. To jeden z kluczowych czynników decyzji zakupowych klientów (niezbędny w czasie kiedy samodzielne restauracje pozostają zamknięte) – proponujemy ograniczenie liczby osób w restauracji o połowę, przy zachowaniu zasad dystansowania społecznego i reżimu sanitarnego wydawania posiłków (rezygnacja z bufetu);

• uruchomienia sal konferencyjnych w reżimie obiektów sakralnych (obecnie 1 osoba na 15m2) – rozwiązania przyjęte dla spotkań religijnych mimo że bardzo rygorystyczne umożliwi pracę nad odbudową popytu ze strony klientów grupowych

• możliwość wynajmu elementów infrastruktury obiektu na wyłączność dla osób wspólnie zakwaterowanych (np. sauna, siłownia) – każdorazowa dezynfekcja po użyciu

• dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być dostępne dla gości na terenie hotelu, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, wind, punktów;

• konieczność dostosowania działalności obiektów do wytycznych sanitarnych np. dezynfekcja, ozonowanie pokoi, wietrzenie obiektu;

• bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób, które nie są w nim zakwaterowane (zakaz „odwiedzin” podobnie jak to ma miejsce aktualnie w szpitalach);

• sprzątanie pokoi i powierzchni wspólnych zgodnie z reżimem szpitalnym;

• obowiązek zapewnienia środków ochrony osobistej pracownikom oraz taki sam obowiązek po stronie dostawców (maseczki, przyłbice itp.)

• obowiązek dezynfekcji sprzętów udostępnionych gościom jak np. sprzęt sportowy (rower, kajak itp.);