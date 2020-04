Co miesiąc hotele tracą miliard złotych

Każdy miesiąc zamknięcia hoteli z powodu epidemii koronawirusa oznacza spadek przychodów całej polskiej branży hotelowej od 870 milionów do miliarda złotych – wynika z szacunków Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP). – Branża stoi i krwawi. Niemal 100 procent hoteli zostało dotkniętych kryzysem – twierdzi Dariusz Futoma, partner zarządzający polskiego oddziału firmy doradczej Horwath HTL. Jak dotąd rząd nie podał dokładnego terminu, w którym hotele będą mogły wznowić działalność. Hotelarze mają nadzieję, że stanie się to nie później niż w połowie maja. Jeśli zamknięcie potrwa dłużej, skutki okażą się katastrofalne.

Branża czeka na pomoc państwa. Według zapewnień Ministerstwa Rozwoju może ona już korzystać z rozwiązań tarczy antykryzysowej, jak np. dopłaty do zatrudnienia, korzystne rozliczenie strat, świadczeń postojowych dla pracowników samozatrudnionych czy możliwość zwrotu zaliczek klientom w formie voucherów. Dla tonących hoteli to jednak zdecydowanie za mało.

Jeśli hotele wreszcie będą mogły się otworzyć, to uruchomienie biznesu nie będzie łatwe. Z ankiet, jakie w branży przeprowadziła IGHP, wynika, że już w marcu 38 procent hotelarzy zwalniało pracowników. W kwietniu zwolnienia planowało 43 procent pytanych. Tadeusz Gołębiewski, właściciel hoteli Gołębiewski, zapewnia, że chociaż wynagrodzenia zmniejszył to jednak ludzi nie zwalnia. – Trudno zwolnić fachowców i wieloletnich pracowników. Trudno byłoby ich odzyskać – uważa. Na wypłatę pensji dla pracowników bierze kredyty.

Kiedy rząd odblokuje możliwość przyjmowania gości, trzeba będzie obniżać ceny. Będzie to jednak trudne z powodu radykalnie zmniejszonych przychodach i wyższych kosztach działalności przez dodatkowe zabezpieczenia i przy kosztach obsługi kredytów. Konieczne będzie ograniczenie planowanych wcześniej remontów i odłożenie modernizacji. W dodatku wznowienie działalności będzie wymagało dodatkowych nakładów dla zwiększenia bezpieczeństwa gości. Niezbędne będzie zwiększenie odstępów w restauracjach, montaż przeźroczystych ścianek w recepcjach, zmiana sposobu obsługi, zakup urządzeń do dezynfekcji.

Kiedy branża odbije się od dna? Według Wiesława Likusa powrót do wyników z 2019 r. będzie możliwy nie wcześniej niż za dwa, a nawet za trzy lata. Na razie hotele muszą się liczyć ze zmianą struktury gości. W pierwszym okresie nie będzie zamawianych przez firmy spotkań i konferencji. Trudno także prognozować tempo powrotu do hoteli gości biznesowych, wiadomo za to, że z powodu zamkniętych granic zabraknie zagranicznych turystów. Branża co prawda liczy, że turyści krajowi będą nocować częściej niż do tej pory wobec braku możliwości spędzenia urlopu poza krajem. Ale nie jest to wcale pewne. – Wskutek kryzysu ludzie nie będą mieć pieniędzy. Nie będą więc wydawać na podróże – uważa Dariusz Futoma.

