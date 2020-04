Hotelarze chronią się za tarczą i liczą na gości już w czerwcu

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego przeprowadziła wśród swoich członków ankietę, chcąc zbadać „Działania hoteli w związku z pandemią koronawirusa”. Na pytania odpowiedziało 279 firm hotelarskich. Kilka z nich to firmy wielohotelowe, zdecydowana większość jednak to mikro, mali i średni przedsiębiorcy – łącznie prawie 88 procent procent. 78,5 procent z nich przyznało, że ich obiekty są teraz zamknięte, a 2,8 procent, że zostały zamienione na izolatoria lub hotele dla medyków. Te ostatnie najczęściej wykazują bardzo małe obłożenie, chociaż ich funkcjonowanie wiąże się z koniecznością utrzymywania w gotowości całego obiektu.

38 procent pytanych odpowiedziało, że zwolniło w marcu pracowników etatowych, a 43 procent, że planuje przeprowadzić zwolnienia w kwietniu. Co drugi obiekt (51 procent) wysyłał ludzi w marcu na postojowe, a 86 procent na zaległe i bieżące urlopy. W kwietniu i maju część nich już nie wrócili do pracy (zostali zwolnieni, czyli są już wliczeni do grupy pierwszej, 38 procent).