Część hoteli już się nie otworzy

Jak i kiedy odbuduje się sektor hotelowy? Wszystko zależy od tego, jak szybko Unia Europejska i Polska zniosą restrykcje związane z podróżowaniem, od tego kiedy zostaną otwarte granice, lotniska i hotele. To będzie możliwe również wtedy, kiedy Polska zniesie ograniczenia w handlu. Gospodarka musi się odmrozić.

Miesiące wakacyjne będą natomiast należeć do miejscowości wakacyjnych – hotele nad Bałtykiem, na Mazurach i w górach zanotują wzrost, jednak na pewno nie na poziomie porównywanlym z tym z minionych lat.

We wrześniu – pod warunkiem opanowania koronawirusa – możemy się spodziewać więcej rezerwacji dokonywanych przez turystów biznesowych i korporacyjnych. Następnie od października do grudnia obłożenie będzie rosło .

Banki niosą pomoc hotelarzom

Przedstawiciele sektora hotelarskiego nawiązali współpracuję z rządem i Ministerstwem Rozwoju. Pracują nad znalezieniem rozwiązań, które pozwolą hotelarzom przetrwać okres załamania. Kryzys dotknął wszystkie hotele jednakowo, jednak część z nich już nigdy się nie otworzy . Wspólnymi siłami udało się nam nakłonić większość banków w Polsce, aby bezwarunkowo odroczyły spłaty rat kredytów do końca 2020 roku.

Wyzwaniem jest jeszcze pokrycie kosztów operacyjnych do momentu, aż sektor się odbuduje. Ponieważ bankom również nie zależy, aby mieć setki bankructw, wierzę że zrobią, co musi być zrobione. Warto zaznaczyć, że w niektórych krajach CEE, np. na Węgrzech, wszystkie banki mają nakazane, że muszą się dostosować.

Hotelarstwo w dobie po koronawirusie

Hotele będą musiały spełniać nowe role. Oprócz typowego hotelarstwa szczególnie ważnym aspektem ich działalności będzie ochrona zdrowia gości i personelu, a to oznacza następujące praktyki:

Nowy departament

W tym celu pojawi się konieczność stworzenia nowego departamentu „pogromców koronawirusa” , którego zadaniem będzie wdrażanie i prowadzenie specjalnych procedur sanityzujących. Wszystko po to, aby zapobiec pojawieniu się wirusa w hotelu.

Ważnym zadaniem dla właścicieli i dyrektorów generalnych będzie opracowanie planów ponownego otwarcia ich hoteli. Będzie się to wiązać z ponownym skompletowaniem personelu, ponownym uruchomieniem wszystkich systemów i funkcji operacyjnych budynku, przeprowadzenie inspekcji i dezynfekcji wszystkich pokojów, zdezynfekowanie i uruchomienie kuchni. Na to wszystko potrzebne będą dodatkowe pieniądze .

Magazyn „Financial Times” podał, że do czerwca ponownie otwarte będą hotele w miastach takich jak: Londyn (80 proc.), Moskwa (100 proc.), Pekin (90 proc.), Mediolan (100 proc.), Sztokholm (100 proc.), Szanghaj (85 proc.).

Jak powiedział Winston Churchill, to nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku!